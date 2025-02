Um das zu verstehen, muss man etwas weiter in der Geschichte zurückgehen.



Das Segeln liegt den Casiraghis in mehrfacher Hinsicht im Blut: Pierres Vater Stefano war ein Risikosportler, der gerne an Hochgeschwindigkeitswettkämpfen auf See teilnahm. Ein Hobby, das er mit seiner Frau Prinzessin Caroline teilte - und letztlich mit dem Leben bezahlte.



1990 verunglückte der Unternehmer in den Gewässern vor Monte Carlo, als sein Boot bei der Offshore-Weltmeisterschaft kenterte.