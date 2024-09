Königin Silvia von Schweden setzt sich seit Jahren für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein, die von körperlicher und sexueller Gewalt bedroht oder betroffen sind.



Es ist eine Herzensangelegenheit der Monarchin, wie sie immer wieder betont - so auch jetzt bei ihrem Deutschland-Besuch anlässlich des 25-jährigen Bestehens ihrer World Childhood Foundation, die genau diese Kinder und Jugendlichen schützen will.



In Deutschland gibt es dank der Stiftung mittlerweile zehn sogenannte Childhood-Häuser, die als Anlaufstellen für Betroffene dienen. Eines davon steht in Berlin.



Schon bald soll das Childood-Haus Berlin in ein neues Gebäude an der Universitätsklinik Charité ziehen. Der erste Spatenstich für das Gebäude erfolgte am Donnerstag (19.09.) im Beisein der schwedischen Monarchin.