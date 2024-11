Camilla verliebte sich 2011 in Beth, als sie sich für das Tierheim "Battersea Dogs and Cats Home" engagierte. Die kleine Beth war damals drei Monate alt. Wie weit Camillas Liebe zu Beth ging, konnte alle Welt bei der Krönung von Charles und Camilla sehen: Die heute 77-Jährige ließ die Namen ihrer beiden Hunde Bluebell und Beth in den Saum ihres Kleides sticken.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | Harry Page/Itv

Krawatte, perfekt sitzender Anzug, die Haare akkurat aus dem Gesicht gekämmt - aber was ist das da an Daniels Stirn?

Bildrechte: SPA / dana press

Frisch gestriegelt und geschniegelt traf sich der Prinz am Mittwoch (13.11.) mit Forschern und Preisträgern des "Prinz Daniel"-Stipendiums im Königlichen Palast in Stockholm. Das Stipendium wird von der schwedischen Heart Lung Foundation vergeben, deren Ehrenvorsitzender Daniel ist.



Ein Prinz geht seinen königlichen Pflichten nach. Soweit nichts Besonderes. Doch beim Händeschütteln, Smalltalken und Lächeln fiel eines auf: ein XXL-Pflaster an Daniels Stirn.



Was es damit auf sich hat? Der Palast verrät es: Bei Daniels Blessur handelt es sich "nur" um ein Muttermal, das in einem kleinen Eingriff entfernt werden musste.

Bildrechte: TT Image / dana press

12.11.2024 | Königin Camilla ist wieder zurück