Krone richten, weitermachen - die Pflicht ruft!



Aktuell weilt der finnischen Neu-Präsident Alexander Stubb für einen zweitägigen Staatsbesuch in Schweden. Selbsterklärend, dass das Königspaar dem Politiker und seiner Frau einen feierlichen Empfang bieten möchte. Samt Prozession in einer der royalen Kutschen durch Stockholms Straßen.



Doch der hohe Besuch rückte in den Hintergrund. Was die Anwesenden viel brennender interessierte: Was ist mit Silvias blutunterlaufenem Auge passiert? Und warum gönnt sich die Königin keine Pause?