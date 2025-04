Am 14. Januar 2024 räumte Königin Margrethe II. von Dänemark nach 52 Jahren den Thron für ihren Sohn Frederik. Der Moment fiel ihr schwer, verdrückte sie damals sogar ein Tränchen. Seitdem ist sie Rentnerin, hat Zeit für ihre Hobbys und kann sich eigentlich zurücklehnen.



Doch ihren Geburtstag am 16. April will sie nicht allein verbringen - im Gegenteil. Das Volk, das ihre coole Ex-Königin nach wie vor liebt, darf an diesem besonderen Tag nicht fehlen.