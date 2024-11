Auch eine Königin ist nicht gefeit vor den Viren, die gerade im Umlauf sind. Camilla liegt flach. Eine Infektion der Atemwege hat sie erwischt. Das gab der Palast schon am Dienstag (5.11.) bekannt. Aus diesem Grund mussten alle Termine abgesagt werden. Camilla solle sich "eine kurze Ruhepause" gönnen.



Eigentlich hätte die 77-Jährige an einer Gedenkfeierlichkeit in der Westminster Abbey teilnehmen sollen. Stattdessen sprang Brigitte, die Herzogin von Gloucester, in die Bresche.



Die nächste große Hoffnung war, dass Camilla am Wochenende am "Remembrance Day" teilnehmen könne - ein Tag, der an gefallene Soldaten erinnert. Ob die Königin am Samstag und Sonntag tatsächlich an der Seite von Charles zu sehen sein wird, ist aber weiterhin ungewiss.