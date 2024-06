"Grumpy Chris" rundet: Den schwedischen Neuanfang feiert Chris O'Neill am 27. Juni gemeinsam mit der schwedischen Sippschaft. Geplant ist eine kleine, private Feier, wie Hofinformationschefin Margareta Thorgren der schwedischen Zeitschrift "Svensk Damtidning" verrät. Eingeladen sind Familie und enge Freunde. Zu diesen elitären Kreis scheinen SIE jedenfalls nicht zu gehören: Prinz Daniels Eltern. Wie "Svensk Damtidning" wissen will, sollen Ewa und Olle Westling nämlich keine exklusive Einladung erhalten haben. Ob das Chris' Schwägerin Victoria schmecken wird? Zu Chris O'Neills Ehrenrettung muss man allerdings wissen, dass Daniels Eltern als sehr scheu gelten und das Rampenlicht normalerweise meiden. Etwas, das Chris O'Neill sicher mehr als gut nachvollziehen kann.

Gerüchte, dass Chris O'Neill von Madeleines schwedischen Umzugsplänen alles andere als begeistert sein soll, ebben einfach nicht ab. Fragt man sich also, ob Chris O'Neill seinen ersten Geburtstag in Schweden voll und ganz genießen kann. Zumal sein Ehrentag "schuld" daran sein soll, dass der Ehemann von Prinzessin Madeleine früher als geplant skandinavischen Boden unter den Füßen spürt.

Denn während Prinzessin Madeleine mit den drei gemeinsamen Kindern bereits am 13.06. per Economy Class nach Schweden geflogen ist, zögerte Chris O'Neill seinen Umzug etwas heraus. Er und Labradoodle Teddy verweilten zwei Wochen länger in Florida. Margareta Thorgren erklärt die Verzögerung laut "Svensk Damtidning" wie folgt: "Er ist mit dem Umzug beschäftigt, es gibt eine Menge logistischer Probleme." Doch ist das die ganze Wahrheit?

So oder so: Das Kind - oder besser gesagt: die gepackten Koffer - sind in den Brunnen gefallen. Der Umzug? Beschlossene Sache. Ein neues Häuschen? Schon gefunden. Und auch Madeleine findet an der Seite von Mama Silvia in deren "Childhood Foundation" mehr und mehr ihren Platz.