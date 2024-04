Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Auf ihrem Instagram-Account posten William und Kate ein bisher ungesehenes Foto ihrer Hochzeit - in Schwarz-weiß. Ihre Follower finden: Nicht gerade glücklich gewählt in diesen schweren Zeiten.



"Kate in Schwarz-weiß, ich dachte es sei etwas passiert", kommentiert ein Royal-Fans. Ein andere Follower schreibt: "Warum in Schwarz-weiß?! Oh mein Gott, ich bin fast in Ohnmacht gefallen!"