Klar ist: Hier scheint ein neues Projekt in der Pipeline zu sein. Vielleicht eine Umweltkampagne oder eine neue Stiftung, spekulieren Fans. Unbestreitbar: Das Video trägt Kates Handschrift.



Was dazu passt: Prinzessin Kate hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, wie wichtig ihr die Natur sei - auch im Hinblick auf ihre Genesungsreise. In der Natur finde sie Trost, hier könne sie Kraft tanken, durchatmen, den Kopf frei bekommen.



Die Indizien:



Am Muttertag 2024 veröffentlichte Kate bereits schon einmal ein kurzes Video, das sie in der Natur zeigt - ihrem "Zufluchtsort", wie sie es nennt.