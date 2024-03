Design-Kooperationen sind in der Modewelt en vogue. Doch derartiges hat die Fashionszene sicher noch nicht gesehen: König Charles lud das hippe britische Designerduo Vin+Omi zu sich nach Highgrove ein - doch nicht etwa zur Teatime. Die Modemacher durften sich auf seinem Landsitz Inspirationen und Material für ihre nächsten Entwürfe holen. Anscheinend regte nicht nur die britische Landidylle, sondern auch der königliche Kompost die Fantasie des Duos an: Bei Vin+Omi werden nun Modeträume aus Brennnesseln, Baumpilzen, Weiden und Hortensien gemacht. Die Designer kreierten eine ganze Modekollektion aus König Charles Gartenabfällen.

Die Designer präsentierten ihre Kollektion bereits einem versierten Mode-Publikum - die die exzentrischen Kleider für Catwalk-tauglich befanden. Charles' Gartenabfälle fanden ihren Weg also schon auf den Laufsteg. Nun kann die hohe Fashion-Kunst auch von der breiten Öffentlichkeit bestaunt werden.



Charles öffnet dafür sogar die Türen zu seinen Landsitz in Sandringham. Dort werden die Entwürfe in der Ausstellung "Royal Garden Waste To Fashion's Future" gezeigt.