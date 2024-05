James Matthews selbst verdiente sich laut der " International Business Times " als Hedgefonds-Manager eine goldene Nase, außerdem ist er Geschäftsführer der "Eden Rock Capital Management Group". Pippas Mann zählt aktuell zu den reichsten Männern Großbritanniens . Ein Leben auf der Überholspur kennt James Matthews: Bevor er zum erfolgreichen Businessmann wurde, jettete er als professioneller Rennfahrer durch die Welt und nahm unter anderem an der britischen Formel-3-Meisterschaft teil. Sportbegeistert ist er auch heute noch - und dem Adrenalin nicht abgeneigt. Pippa und er gelten als wahre Sport-Junkies. Die beiden fordern sich immer wieder neu heraus, nahmen gemeinsam sogar schon am Birkebeinerrennet, dem größten Skirennen der Welt, teil.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Neben seiner Arbeit leitet James Matthews die "Michael Matthews Foundation" und sammelt Spenden für wohltätige Zwecke. Namensgeber ist sein verstorbener Bruder. Tragisch: Michael Matthews stürzte 1999 bei einer Tour am Mount Everest in den Tod. Seine Leiche wurde nie gefunden.



James' jüngerer Bruder Spencer Matthews verriet in seiner Biografie: "James hat Michaels Tod sehr hart getroffen. Sie waren nur 18 Monate auseinander und beste Freunde."