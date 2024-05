Der Name "The Firm" ist Programm: Das Königshaus kann als Unternehmen gesehen werden, dass Milliarden verdient.



Laut "Forbes" erhält die Royal Family 25 Prozent dessen, was "The Crown Estate", also die Institution, die das Geld der Krone verwaltet, erwirtschaftet. Dazu kommen dann noch die persönlichen Investitionen und Besitztümer der einzelnen Familienmitglieder, die nicht an die Krone gebunden sind.



König Charles besitzt zum Beispiel 92 Immobilien, die extrem viel wert sind. Zu seinem Portfolio gehören unter anderem sieben Paläste und zehn Schlösser - darunter so bekannte Anwesen wie Balmoral in Schottland, wo die Queen am 8. September 2022 starb, und Sandringham in Ostengland.



Einer seiner größten Goldesel war zudem bislang Cornwall. Das Herzogtum warf allein 2022 rund 50 Mio. Pfund ab. Mehr als die Hälfte ging davon direkt an Charles, der bis zum Tod der Queen noch Herzog von Cornwall war.

