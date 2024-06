Nach fast 13 Jahren Ehe lässt sich Charles Spencer von seiner Frau Karen scheiden. Das bestätigte der jüngere Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana jetzt der britischen Zeitung "The Mail on Sunday".



"Es ist unheimlich traurig", sagte der 60-Jährige. "Ich möchte mich einfach all meinen Kindern und Enkeln widmen und wünsche Karen alles Gute für die Zukunft."

Die Liebe hielt seinen Memoiren nicht stand

Wie die britische "DailyMail" berichtet, soll es zwischen den Eheleuten während der Arbeit an seinen Memoiren "A Very Private School" zu Problemen gekommen sein. In diesem Buch arbeitete Charles Spencer schreckliche Kindheitserlebnisse auf.



Dianas Bruder wurde nach eigenen Angaben als Kind im Internat sexuell missbraucht. Fünf Jahre dauerte der Schreibprozess. Diese Arbeit habe ihn zutiefst erschüttert. Er begab sich deswegen Ende letzten Jahres sogar in stationäre Behandlung.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Das Trauma aus der Kindheit habe auch sein Liebesleben stark beeinflusst. Er fühlte sich zu Frauen hingezogen, die nicht fähig waren, ihn zu lieben, gestand der Graf im März in einem Podcast.



Das Buch erschien im Frühjahr 2024. Seitdem sollen Charles und Karen eine Trennung in Betracht gezogen haben. Die angespannte Situation soll auch Thema beim Personal des Landguts Althorp House, dem Stammsitz der Adelsfamilie Spencer, gewesen sein.

Es ist Charles Spencers dritte gescheiterte Ehe

Charles Spencer und die kanadische Unternehmerin und Philanthropin hatten am 18. Juni 2011 im Althorp House geheiratet - und damit nur zwei Monate nach Spencers Neffen, Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate.



Charles und Karen sollen sich im Jahr zuvor bei einem Blind Date in Los Angeles kennengelernt haben. Das Ehepaar hat eine gemeinsame zwölfjährige Tochter namens Charlotte Diana, deren zweiter Vorname an Prinzessin Diana erinnern soll.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Balazs Mohai