Im Herbst nehmen die Begegnungen zwischen Mensch und Spinne zu. Die kleinen Tierchen sind im September auf Partnersuche und kriechen beim Ausschwärmen gern durch gekippte Fenster und offene Türen in Häuser und Wohnungen. Doch keine Angst! Egal ob im Haus oder im Garten: Heimische Spinnen sind für Menschen in der Regel harmlos. Nur wenn sie sich angegriffen fühlen, können Spinnen Menschen beißen. Das tun sie aber äußerst selten - und ihr Biss wird als weniger schmerzhaft als ein Wespenstich beschrieben. Gefährlich ist ihr Gift nur für Insekten sowie andere Spinnen.

Die Angst vor Spinnen schränkt Betroffene im Alltag oft weniger ein als zum Beispiel eine soziale Phobie oder Angst vor Hunden. Viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben, kommen deshalb gut damit zurecht und erfahren keine wesentlichen Beeinträchtigungen ihres alltäglichen Lebens. Wenn die Angst vor Spinnen allerdings zu deutlichen Einschränkungen des sozialen, beruflichen oder sonstigen Alltagslebens führt, sollte eine Therapie in Betracht gezogen werden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Betroffene aus Furcht vor Spinnen nicht mehr in den Keller oder die Garage gehen können und den eigenen Balkon oder Garten genauso meiden wie Ausflüge ins Grüne. Das schränkt den Alltag und das Sozialleben merklich ein.

Eine Spinnen-Phobie ist in der Regel mit wenigen Therapiesitzungen in den Griff zu bekommen. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Die von den meisten Experten empfohlene Therapieform bei einer Spinnenphobie ist die sogenannte Konfrontationsbehandlung oder Expositionstherapie . Hier geht es darum, Betroffene schrittweise mit den Achtbeinern zu konfrontieren, um sie nach und nach an den Anblick der harmlosen, aber für sie furchteinflößenden Tiere zu gewöhnen. Am Anfang einer Konfrontationstherapie können Gespräche über Spinnen stehen, auf die Fotos und dann Filme folgen. Erst am Schluss der Therapie kommt das lebende Objekt ins Spiel, dem man sich räumlich annähert, das man in einem verschließbaren Beobachtungsglas mit Lupendeckel betrachten und schließlich sogar berühren kann. Meist sind sechs bis acht Therapiestunden ausreichend, um eine Arachnophobie zu überwinden.

Ein Zwei-Wochen-Plan kann helfen, die Angst vor Spinnen strukturiert zu reduzieren. Dafür benötigt man zum Start nur Bild- und Videomaterial von Spinnen. Dieses schaut man sich in regelmäßigen Abständen etwa fünf bis zehn Minuten lang an und steigert von Mal zu Mal die Reizintensität. Beginnend bei unbewegten Bildern von kleinen Spinnen tastet man sich langsam vor über Videos bis hin zu einem Aufeinandertreffen mit einer großen Spinne, etwa im Zoo. Der letzte Schritte ist das Anfassen einer Spinne. Bei allen Schritten sollten aufkommende Gefühle protokolliert werden, um nachvollziehen zu können, wie sich die Angst verändert.

Schweizer Forscher von der Universität Basel haben eine App entwickelt, die Spinnen mit Augmented Reality, also mit Hilfe von Smartphone-Kamera und -Bildschirm, in die eigenen vier Wände bringt.



In einer Studie hat eine Gruppe innerhalb von zwei Wochen sechs 30-minütige Trainingseinheiten mit der Spinnen-App absolviert. Die Kontrollgruppe hatte kein Training.



Das Ergebnis wird auf der Webseite der Universität Basel beschrieben: Die trainierte Gruppe zeigte deutlich weniger Angst und Ekel in der realen Spinnensituation und traute sich näher an die Spinne heran, als die Kontrollgruppe.