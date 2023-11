In Bayern, Sachsen und Thüringen waren in der Nacht auf Montag Polarlichter zu sehen! Vor allem in ländlichen Regionen hatten die Beobachter des Naturschauspiels Glück. So erstrahlte der Nachthimmel zum Beispiel über dem oberbayerischen Walchensee rot gefärbt.



Auch über Zwickau in Sachsen konnte man den Himmel durch größere Wolkenlücken rosa gefärbt leuchten sehen. In Thüringen war das seltene Spektakel unter anderem im Kreis Nordhausen in Kleinfurra, Oberböhmsdorf bei Schleiz sowie in Wolfsburg-Unkeroda im Wartburgkreis zu sehen.

Beobachter brauchen Ausdauer und Geduld

Wer die Nordlichter von Sonntag auf Montag verschlafen hat, könnte dafür in den nächsten beiden Nächten (06.11. und 07.11.) Glück haben. Vor allem in Nord- und Mittelsachsen werde es in der kommenden Nacht häufig klar, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD).



Dafür brauche man allerdings einiges an "Ausdauer und Geduld", so der DWD-Sprecher. Denn wann Polarlichter zu sehen sind, ist im Vorhinein leider nur schwer zu sagen. Bildrechte: picture alliance/dpa/AZM | Michael Jäger

Wie entstehen Polarlichter? Polarlichter, auch bekannt als das Nordlicht (Aurora Borealis) oder Südlicht (Aurora Australis), entstehen, wenn geladene Partikel aus der Sonne in die Erdatmosphäre gelangen. Dort kollidieren sie mit Gasmolekülen und erzeugen ein Leuchten in verschiedenen Farben, hauptsächlich in Grün, Rot und Pink.

Polarlichter in Deutschland nicht so ungewöhnlich