Bis zum 17. Mai müssen sich die Fans noch gedulden, bis es das neue Album "Still Kids" zu hören gibt. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber jetzt schon. Zeitgleich mit der Ankündigung des Albums veröffentlichten New Kids on the Block (kurz: NKOTB) bereits die erste Single-Auskopplung "Kids".

So ganz scheinen es New Kids on the Block also nicht lassen zu können. 1984 gründete sich die Band, 10 Jahre später gaben NKOTB ihre Trennung bekannt. Eine erste Reunion erfolgte 2008 - inklusive neuem Album und Tour. Nach weiteren fünf Jahren Pause legte die Band 2013 nach - allerdings ohne Tour.



Mit "Still Kids" soll es noch in diesem Jahr wieder zahlreiche Live-Auftritte geben. Mit ihrer "Magic Summer Tour" wollen sich New Kids on the Block durch Nordamerika spielen. Termine in Europa sind bisher nicht bekannt.