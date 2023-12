Immer wieder verschaffen sich Aktivisten von Animal Rights Watch Zugang zu Tierhaltungsbetrieben - meistens nachts und ohne Einwilligung der Betreiber.



Was sie nun im brandenburgischen Storkow entdeckt haben, verschlägt auch ihnen die Sprache: "Gehunfähige und schwer verletzte Tiere sind zu sehen. Angestellte packen die Enten an Flügeln und Hälsen, schleudern sie durch die Luft und treiben damit andere Enten in Transportkisten. Kranken Tieren wird der Hals umgedreht, sie sterben einen qualvollen, langsamen Tod", heißt es in einer Pressemitteilung.