Die geständigen Kinder waren mit ihren Familien nach der Tat aus Freudenberg weggezogen, unter Obhut des Jugendamts gestellt und in einer therapeutischen Einrichtung untergebracht worden. Sie haben ihre erste Therapiephase bereits hinter sich, teilt Thomas Wüst, Jugendamtsdezernent des Kreises Siegen-Wittgenstein, bei der Pressekonferenz am Montag mit.



Eines der Mädchen wohnt inzwischen in einer Wohngruppe. Das andere ist derzeit noch stationär in der Psychiatrie untergebracht und wird in einigen Wochen ebenfalls in eine Wohngruppe außerhalb von Siegen-Wittgenstein ziehen.