Rettungsschwimmer und Seenotrettungskreuzer sorgen dafür, dass Badegäste und Wassersportler an deutschen Seen, Flüssen und an der Nord- und Ostseeküste unbeschwerten Spaß erleben.

Funktionierende Kommunikationsgeräte wie Funkgeräte oder auch ein Handy sind im Notfall überlebenswichtig. Doch was, wenn es auf dem Tretboot kein Funkgerät gibt oder das Handy vor Schreck ins Wasser gefallen ist? Damit aus dem Segeltörn kein Albtraum wird, gibt es MOBOS. Das Rettungssystem kann problemlos in jedem Binnengewässer und auf jedem Bootstyp eingesetzt werden, sogar auf Schlauchbooten.

MOBOS besteht aus einem Empfänger und dem Sender, die an der Rettungsweste oder Kleidung befestigt wird. Im Notfall geht der Alarm sofort an den Empfänger, von wo aus die Rettung eingeleitet wird. Die Funkfrequenz die das System nutzt, ist lizenz- und gebührenfrei.

In Bremen steht die Zentrale der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Ihre Boote starten aber auch in der Ostsee, zum Beispiel vor Rügen.

Wer mit einer Yacht in Küsten oder Seegebieten kreuzt, sollte die App SafeTrx installieren. Es gibt sie für Android und iPhone. Mit ihrer Hilfe kann die Seenotrettung im Ernstfall feststellen, wo sich eine Person befindet. Denn offene kleine Angelboote haben oft kein Funkgerät an Bord.

SafeTrx zeichnet die Position eines Motorbootes oder - wenn das Handy wasserdicht verpackt ist - eines Surfers auf und sendet sie an den Server. Die App zeichnet auch dann mit, wenn keine Mobilverbindung besteht. Wer in Not gerät, kann über einen einzigen Klick einen Notruf an die Rettungsleitstelle Bremen absetzen.