Briefe und Weihnachtskarten

Damit Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands pünktlich zum Heiligabend bei Freunden und Familie über dem Kamin hängen, müssen sie bis zum 21. Dezember bei der Post abgegeben werden. Wer Briefe und Karten in den Briefkasten wirft, sollte auch die Leerungszeiten im Blick haben.



Für europäische Länder gilt der 13. Dezember als Versandfrist. Für Länder außerhalb Europas bereits der 6. Dezember. Wichtig: Die Fristen sind keine Garantien. Es kann sein, dass ein Paket oder Brief nicht pünktlich ankommt, obwohl man sie rechtzeitig abgegeben hat.

Wer mit der DHL Pakete verschicken will, sollte das bis zum 20. Dezember tun. Mit Expressversand klappt es auch noch einen Tag später.



Soll das Paket ins europäische Ausland, muss man spätestens am 11. Dezember zur Post gehen. Wenn das Päckchen ins außereuropäische Ausland soll, ist die Frist bereits am 28. November.

Bei DPD sollte man seine Pakete auch am 20. Dezember aufgeben. Prio- und Expresspakete kommen rechtzeitig an, wenn sie bis Freitag, den 22. Dezember, aufgegeben werden.



Für den Versand in andere EU-Länder ist der 15. Dezember Frist.

Bei Hermes müssen Pakete bis zum 19. Dezember um 12 Uhr im Paketshop abgegeben werden. Auch bei der Abholung an der Haustür ist Dienstag, der 19. Dezember, Stichtag.



Welche Fristen international gelten, können Sie hier nachlesen.

UPS hat noch keine aktuellen Fristen veröffentlicht, aber wenn man sich die Fristen der letzten Jahre anschaut, kann man davon ausgehen, dass auch hier der 20. Dezember als Stichtag gilt.



Mit UPS Express hat man wahrscheinlich einen Tag länger Zeit. Für Länder innerhalb der EU gilt schätzungsweise Freitag, der 15. Dezember.

Wer per GLS Pakete innerhalb Deutschlands verschicken will, sollte sie bis Mittwoch, den 20. Dezember, bis 12 Uhr abgeben. Auch dieser Stichtag ist anhand der letzten Jahre geschätzt. Pakete in EU-Nachbarländer sollten vorsichtshalber bis Dienstag, den 19. Dezember abgegeben werden und Pakete in die weiteren EU-Länder bis Montag, den 18. Dezember.



Also: Pakete lieber nicht auf den letzten Drücker verschicken, dann liegen sie rechtzeitig unterm Baum. Wer Geschenke im Onlineshop oder Versandhandel bestellt, sollte sie besser sofort an eine Packstation liefern lassen oder beim Shoppen einen Ablageort angeben. Auch so spart man Zeit!

Pakete richtig verpacken