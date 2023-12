Die Beweggründe der Befragten sind vielfältig: Die Verbraucherzentrale erklärt in ihrer Erhebung von Oktober 2022, dass das Silvester-Feuerwerk vor allem wegen des Verletzungsrisikos, des Umwelt- und Tierschutzes sowie wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer kritischer gesehen wird.

Nach pandemiebedingten Feuerwerksverboten war der Jahreswechsel 2022/2023 wieder laut. Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen 122 Millionen Euro für ihr Silvester-Feuerwerk aus. Die Umsatzzahlen stiegen erstmals wieder auf Vor-Corona-Niveau.



In den beiden Jahren davor fiel der Jahreswechsel in Deutschland deutlich ruhiger aus. 2020 gab es keine öffentlichen Feuerwerke. Zusätzlich galt vor Silvester ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik. Es bestand also kein grundsätzliches Böllerverbot, sondern ein Böllerverkaufsverbot. Zum Jahreswechsel 2021/2022 war der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ebenfalls verboten, um Krankenhäuser nicht weiter zu belasten.