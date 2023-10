Bisher standen seine beiden älteren Geschwister, Kronprinzessin Elisabeth und Prinz Gabriel, im Rampenlicht. Doch nun ist auch Emmanuels Zeit gekommen.



Am Mittwoch (04.10.) veröffentlichte das belgische Königshaus neue Hochglanz-Porträts des Prinzen auf Instagram. Darauf lächelt Emmanuel selbstbewusst in die Kamera. "Wichtiger Meilenstein: Prinz Emmanuel feiert heute seinen 18. Geburtstag!", schreibt der Palast zu den Fotos.



Die Bildreihe schlägt ein wie eine Bombe: Mit 11.000 Likes und mehr als 250 Kommentaren (Stand: 06.10.) ist der Beitrag einer der erfolgreichsten auf dem Instagram-Account der Belgier.



In den Kommentaren hagelt es neben Glückwünschen auch Komplimente - natürlich für Emmanuels Aussehen. Der smarte Prinz scheint bei den Royal-Fans gut anzukommen. Aber auch die Ähnlichkeit zu Papa Philippe wird kommentiert.