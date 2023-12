Bereits beim Kauf des Weihnachtsbaums sollte man darauf achten, dass der Baum tatsächlich frisch ist. Für Laien gar nicht so einfach. Doch wenn die Nadeln noch glänzen und die Schnittstelle am Stamm weiß und nicht trocken ist, sollten Sie auf der sicheren Seite sein. Schütteln Sie das Bäumchen einmal kräftig! Fallen keine Nadeln ab, ist das ein weiteres Indiz für seine Frische. Außerdem sollten die Zweige keine Verletzungen oder Schleifspuren haben.

Bevor der Baum in der Wohnung aufgestellt wird, sollte man ihn an einem schattigen Plätzchen im Freien, möglichst ohne Zugluft, lagern. Am Besten in einem Eimer Wasser.



Gegen ein Austrocknen durch Sonne oder Wind hilft, den Baum abzudecken. Das Transportnetz lassen Sie am besten am Baum. Denn das schützt ihn zusätzlich.