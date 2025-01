Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist zurück in Deutschland. Noch ist das genaue Ausmaß unklar, aber die Sorge in der Agrarbranche ist groß.

Deutschland gilt seit 1988 als MKS-frei, doch nun wurde das Virus im Januar 2025 in Brandenburg bei einem Wasserbüffel nachgewiesen.



Die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung bei Klauentieren - also Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. Neben hohem Fieber, Appetitlosigkeit und Apathie entwickeln sich typische Blasen am Maul und auf der Zunge sowie an den Klauen und den Zitzen der erkrankten Tiere. Viele können vor Schmerzen nicht mehr gehen, wie das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut erläutert.



Auch viele Zoo- und Wildtiere könnten erkranken.



Besonders gefährlich: MKS kann nicht nur über direkten Kontakt von Tier zu Tier, sondern auch über die Luft übertragen werden. Die kranken Tiere streuen das Virus über die Flüssigkeit aufgeplatzter Blasen, Speichel, Ausatmungsluft und Milch.



Alles, was einmal mit einem infizierten Tier in Berührung gekommen ist, kann zur Verschleppung der Seuche beitragen: Menschen ebenso wie Katzen, Hunde, Geflügel oder andere Tiere sowie Fahrzeuge, Geräte, Schuhe und Kleidung. Das Virus ist sehr widerstandsfähig und kann im Boden oder eingetrocknet in Kleidung Monate bis Jahre überdauern.