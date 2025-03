Eigentlich ist es gar nicht so schwer: Mit nur drei Waschmittel-Typen kommen Sie im Alltag bestens über die Runden! In unserer Übersicht finden Sie die besten Waschmittel für jede Wäsche - und auch, worauf Sie verzichten können.

Am besten ist Vollwaschmittel für weiße Wäsche geeignet: Es enthält Aufheller und Bleichmittel, ist besonders gut bei weißen, hellen sowie stark verschmutzten Wäsche-Teilen geeignet und wäscht sehr sauber.



Beim Vollwaschmittel sollten Sie sich am besten für ein Pulver entscheiden. Flüssigwaschmittel enthalten keine Bleichmittel (diese halten sich in Flüssigkeiten nicht dauerhaft) und sind weniger effektiv.



Bunte und dunkle Wäsche bleicht mit Vollwaschmittel allerdings aus - dafür sollten sie das Waschmittel lieber nicht verwenden!