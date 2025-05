So reinigt es sich dort am besten:

Wenn der Kot noch feucht ist, mit Wasser abspülen - am besten mit dem Gartenschlauch. Ein weiches Tuch oder eine Bürste kann helfen, um das Material nicht zu beschädigen.



Bei hartnäckigen Rückständen kann eine Paste aus Backpulver und Wasser verwendet werden. Wenn es das Material es zulässt, kann bei hartnäckigen Flecken auch zu einem Hochdruckreiniger gegriffen werden.



Bei empfindlichen Holzbelägen empfiehlt sich neutrale Seife mit warmem Wasser, um das Material nicht zu beschädigen. Auch bei Gartenmöbeln empfiehlt sich Seife und warmes Wasser. Vorher mit einem Lappen oder einer Bürste so viel Kot wie möglich entfernen und anschließend mit dem Wasser/Seife-Gemisch darüber wischen.



Auch Fenster werden manchmal Opfer von Kot. Dort sollte allerdings auf Bürsten verzichtet werden. Glasreiniger und ein Lappen sind dafür bestens geeignet.