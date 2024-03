Eines vorweg: Der früher so beliebte Duft- bzw. Wunderbaum im Auto bringt laut Autoexperte Andreas Keßler gar nichts.



Genau wie beim vermeintlichen Wundermittel Kaffee werden so nur die unangenehmen Gerüche für eine gewisse Zeit übertüncht. Besser ist, man bekämpft die Ursachen in den Polstern und Matten, in der Klimaanlage und im Pollenfilter.