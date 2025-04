Öffnungszeiten am Gründonnerstag, 17. April 2025



Am Gründonnerstag haben die großen Supermärkte wie Rewe, Aldi, Lidl, Edeka und Co. wie gewohnt geöffnet. Kleinere Geschäfte könnten verkürzte Öffnungszeiten haben und eventuell eher schließen als gewöhnlich.



Öffnungszeiten Karfreitag, 18. April 2025



Der Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, daher haben Geschäfte reduzierte Öffnungszeiten bzw. öffnen gar nicht.



Bestimmte Läden, wie beispielsweise Bäckereien, Supermärkte an Bahnhöfen oder Flughäfen sowie Tankstellen mit Ausnahmegenehmigungen, dürfen öffnen.



Es ist empfehlenswert, sich im Vorfeld über die Öffnungszeiten zu informieren, da sie je nach Region und Art des Geschäfts variieren können.



Ostersamstag, 19. April 2025



Der Samstag, auch als Karsamstag bekannt, gilt als Werktag, deswegen sind alle großen Supermärkte, Geschäfte und Einkaufszentren regulär geöffnet. Viele Geschäfte bieten sogar längere Öffnungszeiten an, um den Bedarf vor und nach den Feiertagen zu decken.



Ostersonntag und Ostermontag, 20. und 21. April 2025



An diesen beiden Feiertagen haben in Deutschland die meisten Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte geschlossen. Aber auch hier bestehen Ausnahmen, insbesondere in touristischen Regionen oder größeren Städten, wo einzelne Geschäfte mit besonderer Erlaubnis öffnen dürfen. Dazu zählen Supermärkte und Geschäfte für den täglichen Bedarf etwa in Bahnhöfen und Flughäfen. Tankstellen können selbst entscheiden, ob sie einen Regelbetrieb anbieten.