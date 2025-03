Neue Gegebenheiten erfordern ein größeres Maß an Krisenvorsorge in Europa. [...] Familien, die in Überschwemmungsgebieten leben, sollten wissen, was zu tun ist, wenn das Wasser steigt. Frühwarnsysteme können verhindern, dass von Waldbränden betroffene Regionen kostbare Zeit verlieren.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission EU-Kommission