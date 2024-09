Das wärmere Wetter macht ihr das Leben auch in Deutschland immer angenehmer: Seit den ersten Sichtungen im Jahr 2005 sorgt die Nosferatu-Spinne immer häufiger für Schlagzeilen und ist mittlerweile in ganz Deutschland verbreitet. Das versetzt so manchen Spinnenphobiker in Angst und Schrecken.

Den Namen Nosferatu... ...verdankt die Spinne ihrer besonderen Zeichnung auf dem Rücken. Sie soll an den Vampir Nosferatu aus dem Stummfilmklassiker "Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens" erinnern.

Aber ist diese Angst berechtigt? Eher nicht. Die Nosferatu-Spinne ist zwar giftig und kann auch kräftig und schmerzhaft zubeißen, gilt aber für den Menschen grundsätzlich als ungefährlich.

Bildrechte: Imago UnitedArchives /MDR

Beeindruckende Größe

Experten des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) vergleichen den Biss der Nosferatu-Spinne mit einem leichten Wespenstich. An der Bissstelle können zwei Einstiche zurückbleiben, die Umgebung kann leicht anschwellen, schmerzen und sich röten.



Die gute Nachricht: Die Beschwerden verschwinden meist nach einigen Tagen. Außerdem beißt die Spinne angeblich nur, wenn sie gereizt wird. Die meisten Bisse passieren, wenn Menschen versuchen, die Tiere mit der bloßen Hand zu fangen oder ins Freie zu bringen. Tritt nach dem Biss eine Entzündung oder allergische Reaktion auf, heißt es: Ab zum Arzt!



Aber auch ohne Biss kann die Spinne allein durch ihr Aussehen Sorgenfalten auf die Stirn treiben: Sie ist achtbeinig, behaart und mit einer Bein-Spannweite von bis zu sechs Zentimetern auch ziemlich groß.



Neben ihrer Größe beeindruckt die Nosferatu-Spinne durch ihre Fähigkeit, sich selbst an senkrechten Fensterscheiben festzuhalten. Dafür sorgen spezielle Hafthaare an den Beinen.

Bildrechte: IMAGO / Winfried Rothermel

Nosferatu auch in Deutschland zu Hause