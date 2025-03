Die Europäische Union hat sich auf eine umfassende Reform der Führerschein-Richtlinien geeinigt, die ab diesem Jahr schrittweise in Kraft treten soll. Die neuen Regeln sind Teil der sogenannten "Vision Zero", die nach EU-Angaben darauf abzielt, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten bis 2030 zu halbieren und bis 2050 auf Null zu bringen. Außerdem soll der bürokratische Aufwand durch die Reform verringert werden. Die neuen Regelungen müssen noch vom Rat der EU-Staaten und vom Europäischen Parlament verabschiedet werden. Dies gilt als Formsache.

Geändert wird auch die Probezeit für Fahranfänger . Sie soll künftig zwei Jahre betragen. Außerdem soll das begleitete Fahren ab 17 Jahren EU-weit ermöglicht werden. Bei den Prüfungen wurden zusätzliche Inhalte vereinbart. So wird beispielsweise der sichere Umgang mit dem Handy in den Lehrplan aufgenommen.

Auch bei den Strafen greift die Reform. So gelten Fahrverbote wegen übermäßigen Rasens, Unfällen mit Todesfolge oder Alkohols am Steuer künftig EU-weit. Wer beispielsweise im Urlaub in Italien einen Unfall verursacht und deshalb dort ein Fahrverbot erhält, soll künftig in der gesamten EU nicht mehr Auto fahren dürfen. Bisher kann nur das EU-Land den Führerschein komplett entziehen, in dem er ausgestellt wurde.