Bildrechte: PantherMedia / Dusan Zidar

Pilzsaison Braten, einfrieren, trocknen, einlegen: So machen sie Pilze richtig haltbar

Hauptinhalt

15. Oktober 2024, 12:05 Uhr

Wer im Wald oder auf der Wiese Pilze sammelt, schmeißt sie meistens direkt im Anschluss in die Pfanne oder in den Ofen. Doch wie werden Steinpilz, Butterpilz und Co. so lecker wie beim Profi - und was tun, wenn Pilze übrig bleiben?