Pilze sammlen, Bärlauch pflücken, Beeren suchen - in Deutschland ist das natürlich per Gesetz geregelt: Grundsätzlich ist die Entnahme besonders geschützter Arten aus der Natur durch das Bundesnaturschutzgesetz verboten. Ausnahme: "Wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige" dürfen "in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf" mitgenommen werden.



Auch die Bundesartenschutzverordnung folgt diesem Wortlaut. Steinpilz, Pfifferling, Brätling, Birkenpilz, Rotkappe, Schweinsohr und Morchel darf man sammeln.