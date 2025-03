Mit nur etwa 20 kcal pro 100 Gramm ist Bärlauch äußerst kalorienarm und eignet sich hervorragend für eine gesunde Ernährung. Er kann roh in Salaten, als Pesto oder in Suppen verwendet werden.

Der Alleskönner beeindruckt mit einer fast unvergleichlichen Menge an Vitaminen und Mineralstoffen. So enthält er beispielsweise bis zu dreimal so viel Vitamin C wie eine Orange. Außerdem liefert Bärlauch die Vitamine A, B1 und B6 sowie die wichtigen Mineralstoffe Eisen, Magnesium, Phosphor, Calcium und Kalium.



Die Vitamine haben vielfältige gesundheitsfördernde Wirkungen. Sie stärken nicht nur das Immunsystem, sondern unterstützen auch die Zellregeneration und den Stoffwechsel. Die enthaltenen Mineralstoffe fördern die Herzgesundheit, die Knochenfestigkeit und die Muskelarbeit. Auch die sekundären Pflanzenstoffe wie Alliin und Allicin wirken antibakteriell, antiviral, entgiftend und verdauungsfördernd.