12.000 verschiedene Pflanzenarten gibt es in Europa, davon sind 1.500 essbar. Und es gibt viele gute Gründe, das auch zu tun, denn Wildkräuter enthalten eine ganze Reihe wichtiger Vital- und Mineralstoffe. Doch Achtung: Wer die Pflanzen selbst sammeln möchte, sollte sich vorher unbedingt informieren, denn einige Wildpflanzen haben giftige Doppelgänger.

Bärlauch zählt mit zu den beliebtesten Wildpflanzen. Kein Wunder: Er ist ein wahres Aroma-Feuerwerk und erinnert in Duft und Geschmack stark an Knoblauch.



Doch immer wieder gibt es folgenschwere Verwechslungen: Statt würzigem Bärlauch landen hochgiftige Maiglöckchen oder Herbstzeitlose im Pesto oder der Suppe.



So kann man sie unterscheiden: