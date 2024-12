Dass sich die Preise für Lebensmittel im Laufe eines Jahres ändern, ist nichts Ungewöhnliches. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn die Einkaufslisten immer voller werden, sollte man die Veränderungen genau unter die Lupe nehmen. Vergleichsdaten des Statistischen Bundesamtes von November 2023 und November 2024 zeigen: Einige Lebensmittel sind zum Teil deutlich teurer als vor einem Jahr, andere aber auch günstiger. Ein Überblick:

Beim Plätzchenbacken müssen die Kunden in diesem Jahr höhere Kosten einplanen. Butter kostete zuletzt fast 39 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Etwas teurer sind auch süße Mandeln , Kokosraspeln oder Ähnliches (+3,8), Vollmilch (+3,5) und Eier (+1,3). Deutlich billiger ist Zucker . Er war im November um 23 Prozent günstiger als vor zwölf Monaten. Weniger zahlten die Kundinnen und Kunden auch für Weizenmehl (-6,7) und Marmelade , Konfitüre oder Gelee (-2,8).

Auch rund um das Festessen wurde es teilweise teurer. Rinderroulade und Rinderlende kosteten in den vergangenen Wochen 5,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Schweinebraten verteuerte sich um 1,7 Prozent.



Für andere Lebensmittel mussten die Kunden nicht so tief in die Tasche greifen. Kasseler und anderes Schweinefleisch (-1,8), Kartoffeln (-3,7), Reis (-1,9), Blumenkohl, Wirsing und andere Kohlarten (-1,9) sowie Möhren (-2,9) kosteten weniger. Der Preis für Gurken sank sogar um 22 Prozent.