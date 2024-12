Bis zu 400 Euro für ein Ticket fürs Adele-Konzert in München. Auch wer die Auftritte von Taylor Swift dieses Jahr in Deutschland sehen wollte, war schnell einige Hundert Euro los. Wahre Fans mussten da wohl oder übel in den sauren Apfel beißen. Die Begründung für die hohen Preise: Inflation, gestiegene Kosten. Doch seit Monaten geht die Inflation zurück. Was heißt das für die Ticketpreise?

Genau vorherzusagen, wie sich die Ticketpreise 2025 entwickeln werden, ist schwer. Einerseits ist immer wieder von Schmerzgrenzen die Rede, andererseits werden diese Grenzen immer wieder überschritten.



Zwar hat sich die Inflation abgeschwächt, doch bleiben die Personal- und Logistikkosten weiter hoch - und sinken nicht. Die schlechte Nachricht also: Wer 2025 Superstars sehen will, wird wohl weiter tief in die Tasche greifen müssen.



Das zeigt auch ein Blick auf die Vorverkaufspreise: Für ein Ed Sheeran-Ticket in Düsseldorf am 5. September zahlen Fans bis zu 148 Euro. Für Robbie Williams in der Berliner Waldbühne liegen die Preise zwischen rund 123 und 192 Euro.