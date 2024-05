Wollen Sie möglicherweise länger arbeiten als geplant und dafür noch ordentlich Rentenpunkte mitnehmen? In Rente gehen, aber noch dazu verdienen? Oder am liebsten ganz aufhören - und zwar früher als regulär? Es gibt verschiedene Modelle, die man in der Rentenberatung durchtesten lassen kann - Finanz-Journalist Herman-Josef Tenhagen empfiehlt, sich einmal bei der Deutschen Rentenversicherung beraten zu lassen, was die Möglichkeiten für die Planung der gesetzlichen Rente angeht. Das können Sie hier in Ihrer Nähe tun.



Sein Tipp: Erst zur Beratung gehen und dann mit einem guten Vorschlag auf den Arbeitgeber zugehen - dann lässt sich mit Glück das ein oder andere Modell gemeinsam umsetzen.