Eier sind in der Küche ein echter Allrounder. Kuchen, Kekse, Spiegelei, Eiersalat, Senfeier oder ganz simpel das gekochte Frühstücksei - die Möglichkeiten sind schier unendlich. Kein Wunder, dass jeder Deutsche jährlich pro Kopf rund 230 Eier isst. Und warum auch nicht? Schließlich sind sie sehr gesund, da sie alle Vitamine (bis auf Vitamin C), wichtige Spurenelemente wie Zink und Eisen sowie hochwertige Proteine enthalten. Und was für uns Menschen gut ist, ist auch für Pflanzen eine echte Wunderwaffe!

Wenn Sie das nächste Mal Eier kochen, schütten sie das Wasser auf keinen Fall weg! Denn es ist der perfekte Dünger.



In den Eierschalen stecken jede Menge Mineralien, die besonders wichtig für Pflanzen sind. Die werden beim Kochen in das Wasser abgegeben. Vor allem das enthaltene Calcium unterstützt die Pflanze bei der Aufnahme von Nährstoffen und sorgt dafür, dass der pH-Wert eines Bodens neutral bleibt.



Alles, was Sie tun müssen, ist das Eierwasser abkühlen zu lassen und anschließend in die Erde ihrer Pflanzen zu gießen.