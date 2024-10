Der Hintergrund ist, dass das der Körper die wichtigsten Organe des Körpers bei Kälte schützen will. Für das Herz bedeutet das Höchstleistungen, weil es kräftiger pumpen muss. Die wichtigsten Organe des menschlichen Körpers sitzen in der Körpermitte und im Kopf, und um sie zu schützen zieht der Körper bei Kälte die Gefäße in Armen und Beinen zusammen.



Das Ziel ist, die dortige Durchblutung zu verringern, damit weniger kaltes Blut in die Körpermitte strömt. Für das Herz bedeutet das aber auch, dass es geben einen größeren Widerstand anpumpen muss. Wegen der geringeren Durchblutung kühlen Finger, Zehen und Ohren zuerst ab. Das Risiko für Erfrierungen ist deswegen dort am größten.