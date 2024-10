Trainiert wird auf einem sechseckigen Trampolin, an dem vorn meist eine Haltestange mit Griff angebracht ist. Bei dieser Option können sich die Jumper bei schnellen Sprüngen abstützen. Das Training enthält Elemente aus dem klassischen Aerobic und es wird gesprungen, was das Zeug hält. Alles unter Anleitung eines Trainers oder einer Trainerin und mit motivierender Musik, damit der Spaß nicht zu kurz kommt.

Die Angaben darüber, wie viele Kalorien bei Jumping Fitness verbrannt werden, schwanken zwischen 250 und 800 Kalorien pro Stunde . Wie hoch der Energieverbrauch tatsächlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab - zum Beispiel von der Intensität des Workouts, von der Statur des Trainierenden oder davon, wie fit jemand ist. Empfohlen wird, etwa zwei- bis dreimal pro Woche zu trainieren und den Sport regelmäßig in den Alltag einzubinden.

Grundsätzlich eignet sich Trampolinspringen für jeden, der Freude an dieser Sportart hat. Das Springen lässt sich leicht erlernen und die Intensität kann langsam Stück für Stück gesteigert werden. Damit ist Jumping Fitness sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet . Für Menschen mit Übergewicht ist diese Sportart eine gute Methode, um abzunehmen , denn Jumping Fitness unterstützt die Fettverbrennung - ohne die Gelenke dabei zu stark zu belasten.

Beim Trampolinspringen wirken starke Kräfte auf den Beckenboden ein. Er sollte also ausreichend und gezielt trainiert werden, andernfalls kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen. Das bestätigen die Ergebnisse einer Studie, die im Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports erschien.



Forscher befragten dafür 163 Amateur- und Nicht-Sportlerinnen nach Dysfunktionen ihres Beckenbodens. Die Sportlerinnen, insbesondere diejenigen, die Kunstturnen und Trampolinspringen ausübten, litten deutlich häufiger unter Harninkontinenz als die Nicht-Sportlerinnen.