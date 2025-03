Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die perfekte Gelegenheit, den inneren Schweinehund an die Leine zu nehmen. Doch wie gelingt das?



Hier sind fünf Tipps, die Ihnen den Start in ein aktiveres Leben erleichtern:

1. Realistische Ziele setzen

Setzen Sie sich realistische Ziele und legen Sie die Latte am Anfang nicht zu hoch. Anstatt sich vorzunehmen, täglich einen Marathon zu laufen, starten Sie lieber mit kleinen erreichbaren Etappen und formulieren Sie diese auch konkret.



Statt Vorsätze wie "Ich möchte fitter werden" nehmen Sie sich lieber vor: "Ich werde zweimal pro Woche 30 Minuten Radfahren". Solche spezifischen Vorgaben erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Ball bleiben. Und denken Sie immer daran: Auch Fitness-Queens wie Pamela Reif oder Sophia Thiel haben klein angefangen.

Bildrechte: IMAGO / Westend61

2. Den ersten Schritt machen - wortwörtlich!

Der Gedanke an eine komplette Lebensumstellung kann überwältigend sein. Mit dem Sport zu beginnen, ist deshalb oft der schwierigste Teil. Doch aufschieben bringt eben auch nichts. Fangen Sie also am besten einfach damit an, sich zu bewegen, spazieren zu gehen, zu joggen oder Yoga zu machen.



Fühlt sich die Aktivität gut an, können Sie die Intensität und die Dauer ihres Trainings von Mal zu Mal steigern. Dank ihrer konkreten Zielsetzung wissen Sie bereits, wie oft sie das pro Woche wiederholen können, wenn es sich gut für Sie anfühlt.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

3. Zusammen in die Natur

Der Frühling lockt mit Sonnenschein und milden Temperaturen. Ein Grund mehr, die eigenen vier Wände zu verlassen und Körper und Geist mit Bewegung an der frischen Luft zu beleben.



Was dabei hilft: Suchen Sie sich Verbündete, denn gemeinsam macht alles mehr Spaß - auch der Kampf gegen den inneren Schweinehund. Verabreden Sie sich mit Freunden zum Training im Park oder schließen Sie sich einer Yoga-Gruppe im Freien an. So bleibt die Motivation länger erhalten.

Bildrechte: IMAGO / Jochen Tack

4. Neue Sportarten ausprobieren

Joggen kann jeder? Wie wäre es dann mit einer Runde Trampolinspringen oder Poledance? Abwechslung kann Wunder wirken und die Motivation steigern, den inneren Schweinehund zu besiegen.



Außerdem können Sie so eine Bewegungsform finden, die Ihnen wirklich Spaß macht - sei es Tanzen, Schwimmen oder Radfahren. Haben Sie Freude an dem Sport, fällt es Ihnen leichter, dranzubleiben. Also lieber ein paar Tage länger nach dem richtigen Sport suchen und dafür mehr Spaß haben.

Bildrechte: IMAGO / Westend61

5. Sich selbst belohnen

Sie haben zum ersten Mal geschafft, so viele Kilometer zu joggen, wie Sie es sich vorgenommen haben? Sehr gut! Belohnen Sie sich nach dem Erreichen Ihrer Ziele. Das können ein entspanntes Bad, ein Kinobesuch, eine Shoppingtour oder eine andere Aktivität sein. Solche Anreize können die Motivation hochhalten, mit dem Sport weiterzumachen. Hat sich die Bewegung oder das Training erstmal in Ihren Alltag integriert, wird es leichter.