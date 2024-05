Die Wechseljahre bringen große Veränderungen im Leben einer Frau. Diese hormonelle Umstellung beginnt für die meisten Frauen ab Mitte 40. Die Eierstöcke produzieren allmählich weniger Geschlechtshormone, der Eisprung bleibt häufiger aus, die Periode kommt unregelmäßiger. Die Zyklen sind kürzer oder länger - und schließlich bleiben die Blutungen aus.



Hitzewallung ist das Kennzeichen, das am häufigsten mit den Wechseljahren der Frau in Verbindung gebracht wird - allerdings treten diese oft erst spät in den Wechseljahren auf.



Doch aufgrund starker hormoneller Schwankungen kommt auch die Psyche leichter aus dem Takt. Dass auch Symptome wie Depressionen, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen durch die Hormonumstellung entstehen können, wissen die wenigsten.