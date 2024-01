Die Wechseljahre bringen große Veränderungen im Leben einer Frau. Diese hormonelle Umstellung beginnt für die meisten Frauen ab Mitte 40. Die Eierstöcke produzieren allmählich weniger Geschlechtshormone, der Eisprung bleibt häufiger aus, die Periode kommt unregelmäßiger. Die Zyklen sind kürzer oder länger - und schließlich bleiben die Blutungen aus. Hitzewallung ist das Kennzeichen, das am häufigsten mit den Wechseljahren der Frau in Verbindung gebracht wird. Doch aufgrund starker hormoneller Schwankungen kommt auch die Psyche leichter aus dem Takt. Dass auch Symptome wie Depressionen, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen durch die Hormonumstellung entstehen können, wissen die wenigsten.

Ein Grund für psychische Veränderungen ist die Änderung der Hormonkonzentrationen im Körper der Frau. Die Wechseljahre werden in vier Phasen unterteilt, in denen sich einiges tut im Hormonhaushalt.

Diese Phase bezeichnet die Zeit "um die Menopause herum", also das Jahr davor und das Jahr danach. In der Perimenopause sinkt zunehmend auch der Östrogenspiegel. Östrogene sorgen für Energie und gute Stimmung. Als wichtiges Sexualhormon stimuliert das Östrogen unter anderem die Reifung der Eizellen, übernimmt den Transport einer befruchteten Eizelle zur Gebärmutter und beschert Haut oder Schleimhäuten ausreichend Feuchtigkeit.

Und noch etwas: Östrogene, vor allem das Estradiol, greifen auch in den Serotonin- und Dopamin-Stoffwechsel ein. So beeinflusst Estradiol unter anderem die Verfügbarkeit des Glückshormons Serotonin.



Die Wahrscheinlichkeit, in der Perimenopause depressiv zu werden, ist 2- bis 5-mal höher als in den Jahren davor. Für manche Frauen kann emotionale Erschöpfung die Bewältigung alltäglicher Aufgaben erschweren.