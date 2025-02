Ein Lipödem ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung, die - vor allem bei Frauen - symmetrisch an den Hüften, am Po und beiden Beinen auftritt, in einigen Fällen auch an den Armen. Was auf den ersten Blick nach Übergewicht aussieht, ist eine ernstzunehmende chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist.

Asymmetrische Volumenzunahme

Vor allem an den Beinen, seltener an den Armen, tritt verstärkt das Unterhautfettgewebe verdickt hervor. Füße und Zehen sind davon nicht betroffen. Der Körper wirkt dadurch disproportional, weil der Rumpf schlank ist und sich das Volumen erst ab der Hüfte abwärts bemerkbar macht. Vor allem dieses ungleiche Körperbild macht betroffenen Frauen häufig zu schaffen.



Druckempfindlichkeit und Schmerzen

Beine (und ggf. Arme) der Betroffenen sind oft sehr berührungsempfindlich. Bereits ein leichter Druck reicht, um Schmerzen auszulösen.



Schnell entstehende blaue Flecken

Es gehört gar nicht viel dazu - und schon ist ein auffälliger Bluterguss entstanden. Diese blauen Flecken entstehen, weil die Wände kleinster Blutgefäße beim Lipödem sehr brüchig sind.



Spannungsgefühle und Schmerzen in den Beinen

Erste und typische Anzeichen für ein Lipödem sind Spannungsgefühle, Schmerzen und Erschöpfung in den Beinen. Die treten zunächst bei längerem Stehen oder Sitzen auf, werden im Laufe eines Tages immer heftiger und können bis ins Unerträgliche anwachsen. Besonders schwer haben es Betroffene bei warmen Temperaturen oder bei niedrigem Luftdruck, wie etwa im Flugzeug. Meist lassen die Schmerzen selbst durch ein Hochlagern der Beine nicht nennenswert nach.



Bewegungseinschränkungen

Die mit dem Lipödem zusammenhängenden Schmerzen sowie das Schweregefühl können auch die Mobilität einschränken. Betroffene haben folglich Probleme beim Gehen oder Stehen.



Knötchen unter der Haut

Zu Beginn der Erkrankung ist vor allem Cellulite sichtbar, sogenannte Orangenhaut. Später kommt es zu harten Knoten im Unterhautfettgewebe. Bei einem sehr ausgeprägten Lipödem bilden sich Fettwülste unter der Haut.



Paradoxer Kneiftest: Lipödem oder Übergewicht?

Beim paradoxen Kneiftest wird zunächst die Haut an der Beininnenseite und anschließend an der Beinaußenseite zusammengedrückt. Ist das Schmerzempfinden an der Außenseite stärker als innen, ist ein Lipödem wahrscheinlich. Ein gesunder Mensch würde die Schmerzstärken umgekehrt empfinden.

Millionen Frauen in Deutschland betroffen

Claudia Effertz von der Lipödem-Gesellschaft (LipöG) schätzt, dass bundesweit bis zu vier Millionen Frauen vom Lipödem betroffen sind, sehr viele das aber selbst noch gar nicht wissen - sie wünscht sich daher eine breite Informationskampagne.



Meistens trete das Lipödem in Pubertät, Schwangerschaft oder Menopause auf. Es könne zu orthopädischen Begleiterkrankungen wie einer Fehlstellung der Beinachsen oder Gelenkverschleiß kommen. Auch die seelischen Belastungen seien schwer.

Die Ursachen für das Krankheitsbild Lipödem sind noch nicht abschließend geklärt. Experten vermuten den Einfluss von Hormonen als Ursache, da sich die Symptome in Phasen hormoneller Umstellung manifestieren oder verschlimmern.



Meist treten erste Anzeichen der Krankheit nach der Pubertät auf, weniger häufig nach Schwangerschaften und in den Wechseljahren. Eine genetische Vorbelastung der Patientinnen ist sehr wahrscheinlich. UND: Auch sehr schlanke Frauen können an einem Lipödem erkranken.



Der Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie am Uniklinikum Münster, Tobias Hirsch, spricht von einem "Diagnose-Gap" von oft rund 20 Jahren, bis das Lipödem richtig erkannt werde. "Wir wissen zu wenig über diese Krankheit und was genau im Körper passiert."



Klare Zahlen zu Betroffenen gebe es nicht, die Dunkelziffer sei hoch. Es gibt nur wenige spezialisierte Ärzte, bei denen es zu extremen Wartezeiten kommen kann.

Wir gehen von einer genetischen Veranlagung und hormonellen Triggern aus, und dass das Lipödem in hohem Maße Diät-resistent ist. Tobias Hirsch Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie am Uniklinikum Münster

Lipödeme lassen sich durch Ernährung, Diäten oder Sport wenig reduzieren. Ärzte empfehlen zunächst eine konservative Behandlung. Dazu gehören regelmäßige manuelle Lymphdrainagen und maßgefertigte Kompressionsstrümpfe, die die Patienten dauerhaft tragen müssen.



Mit der Lymphdrainage entstaut der Physiotherapeut Beine oder Arme durch sanfte Handgriffe, und die Schwellungen unter der Haut verringern sich. Sowohl Lymphdrainage als auch Kompression können zwar die Schmerzen der Betroffenen lindern und ein Fortschreiten der Krankheit verlangsamen, wirklich Abhilfe schaffen sie jedoch nicht.



Die gibt es erst durch eine Fettabsaugung. Der Berufsverband der Frauenärzte unterstreicht, Fettabsaugung bei Lipödem sei kein kosmetischer Eingriff, sondern medizinisch notwendig.

