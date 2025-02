Schwebt ein Mensch in Lebensgefahr ist schnell klar: Ein Notarzt muss her! Wenn das Bewusstsein, die Atmung oder der Kreislauf betroffen sind, wählt man die 112. Aber wie sieht das bei Symptomen wie Bauchkrämpfen, Fieber und Co. aus? Der Malteser Hilfsdienst empfiehlt, in folgenden Fällen den Notarzt zu rufen:





starke Brustschmerzen, Atemnot, kalter Schweiß können Anzeichen für einen Herzinfarkt sein

Sehstörungen, Sprachstörungen und Lähmungserscheinungen können auf einen Schlaganfall hinweisen

Schwere Verletzungen und hoher Blutverlust durch Unfälle

Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit

allergischer Schock

starke Schmerzen und Krämpfe

schwere Verbrennungen

Atemnot

Asthmaanfall

Verletzungen, Schmerzen, starke Rötungen am Auge, Wahrnehmen von Lichtblitzen oder dunklen Flecken