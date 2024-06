Seit mindestens sechs Jahren sind die beiden neuen Zeckenarten in Deutschland aktiv: Im heißen Sommer 2018 wurden 36 Stück von ihnen hierzulande gesichtet, 2023 waren es zwölf. Wegen des Klimawandels gehen Forscher davon aus, dass die tropischen Zecken auch bei uns heimisch werden könnten. Ursprünglich stammen die Riesenzecken aus trockenen Gebieten in Asien, Afrika und Südeuropa.

Die "tropischen Riesenzecken" gelten als Überträger des gefährlichen Krim-Kongo-Fiebers, einer Viruserkrankung, gegen die es aktuell keine Impfung und kein Medikament gibt. An der Entwicklung eines Impfstoffes wird gearbeitet.



Aber: Nicht jede Riesenzecke trägt den Erreger in sich. So wurde zum Beispiel in den in Deutschland gefundenen Hyalomma-Zecken noch kein Kim-Kongo-Fieber-Erreger nachgewiesen, dafür aber Erreger von Zeckenstichfieber, einer Art des Fleckfiebers, das mit Antibiotika behandelt werden muss. Allerdings ist auch das Fleckfieber eine in Deutschland höchst seltene Krankheit.