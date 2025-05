Gegen Masern gibt es einen Impfstoff. In Deutschland werden in der Regel - mit einigen Monaten Abstand - zwei Dosen eines Kombinationsimpfstoffs gegen Masern, Mumps und Röteln verabreicht. Der Schutz hält lebenslang an. Kinder können ab dem elften Lebensmonat geimpft werden. Erwachsenen, die nach 1970 geboren wurden und nur eine Dosis erhalten haben, wird eine Auffrischung empfohlen.

Seit dem 1. März 2020 gilt in Deutschland das Masernschutzgesetz, das gewisse Teile der Bevölkerung zu einer Impfung verpflichtet. Alle nach 1970 geborenen Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden, müssen den Impfschutz nachweisen.



Davon betroffen sind Kinder ab einem Jahr, die in Kindertagesstätten oder in der Kindertagespflege betreut werden, sowie Schulkinder - es sei denn, dass sie durch eine bereits durchlebte Masern-Infektion immun sind.



Gleiches gilt für Menschen, die in einer entsprechenden Einrichtung oder in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen tätig sind.