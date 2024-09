Bei einer Essstörung ist das Verhältnis zum eigenen Körper und der Umgang mit Nahrung gestört. Sie beginnt meist im Jugend- oder im frühen Erwachsenenalter und geht oft mit Depressionen, Angststörungen und Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten einher. Meist haben Essstörungen mehrere Ursachen: etwa ein übertriebenes Schönheitsideal oder sexueller Missbrauch.



Auch Social Media ist mittlerweile ein erheblicher Einflussfaktor. Das Vergleichen untereinander und die Inhalte von Fitness- oder Ernährungstrainern, die auf ihren Kanälen ein ideologisches Bild vermitteln, können gerade junge Menschen stark beeinflussen.



Von 1.000 Mädchen und Frauen erkranken etwa 14 im Laufe ihres Lebens an Magersucht, etwa 19 an Bulimie und 28 an Binge-Eating-Störung. Das geht aus Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hervor. Die häufigste Essstörung ist nach BZgA-Angaben jedoch die sogenannte Binge-Eating-Störung.



Essstörungen gelten immer noch als typisch weibliche Erkrankung. Aber auch Jungen und Männer können alle Formen einer Essstörung entwickeln. Die Anzeichen dafür sind bei Jungen und Männern ähnlich denen bei Mädchen und Frauen. Eine Essstörung bei Jungen und Männern wird häufig jedoch nicht oder erst spät erkannt.



Jungen und Männer sind trotz allem deutlich weniger betroffen: Von 1.000 erkranken im Laufe ihres Lebens durchschnittlich etwa zehn an einer Binge-Eating-Störung, sechs an Bulimie und zwei an Magersucht.