Magersucht ist die bekannteste der drei Essstörungen. Sie äußert sich in erster Linie durch extremes Untergewicht, das ab einem Body-Mass-Index von unter 17,5 beginnt. Zwei Arten werden dabei unterschieden: Bei der restriktiven Form wird die Nahrungszufuhr stark eingeschränkt, meist in Kombination mit exzessivem Sporttreiben. Bei der aktiven Verlaufsform tragen Betroffene zusätzlich durch die Einnahme von Abführmitteln zu ihrem Gewichtsverlust bei. Der Nährstoffverlust führt häufig zu Haarausfall, bei Frauen bleibt die Regel aus und Betroffene leiden unter kardiologischen Problemen sowie einem Ungleichgewicht des Elektrolythaushalts. Das kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein.

Patienten, die unter Bulimie leiden, sind optisch nicht gleich erkennbar: Sie haben meist normales Gewicht, sind aber mental ständig mit dem Essen beschäftigt, weil sie Angst haben, zu dick zu werden. Das Hauptsymptom einer Bulimie sind regelmäßige Essanfälle. Bei so einem Anfall essen Betroffene innerhalb kurzer Zeit deutlich mehr als die meisten Menschen in einer vergleichbaren Situation. Sie haben das Gefühl, nicht mehr mit dem Essen aufhören zu können und auch nicht kontrollieren zu können, was und wie viel sie essen.